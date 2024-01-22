Устойчив и хорошо управляем: "УЗГА" показал первый полет самолета УТС-800

Уральский завод гражданской авиации показал видео первого полета самолета УТС-800.

Как сообщает "УЗГА" в своем Telegram-канале, полет состоялся осенью 2023 года на заводском аэродроме "Арамиль" в Свердловской области. За штурвалом был шеф-пилот "УЗГА" Алексей Язынин. В итоге полетное задание было выполнено в полном объеме, все системы самолета отработали без отказов и в штатном режиме.

"Летные испытания УТС-800 продолжаются по графику. Выполнена серия полетов с уборкой шасси и закрылков. Самолет "собран", устойчив и хорошо управляем. В последующих полетах по программе поэтапно снимем ограничения, в полном объеме выполним проверки оборудования и систем, подтвердим летно-технические характеристики", - рассказал главный конструктор Дмитрий Тиняков.

Напомним, что недавно УТС-800 был представлен вице-премьеру РФ – главе Минпромторга Денису Мантурову. В январе он инспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях Свердловской области.