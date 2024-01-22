Устойчив и хорошо управляем: "УЗГА" показал первый полет самолета УТС-800

22 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: скриншот видео с телеграм-канала АО «УЗГА» / t.me/uwca_ru

Устойчив и хорошо управляем: "УЗГА" показал первый полет самолета УТС-800

Уральский завод гражданской авиации показал видео первого полета самолета УТС-800.

Как сообщает "УЗГА" в своем Telegram-канале, полет состоялся осенью 2023 года на заводском аэродроме "Арамиль" в Свердловской области. За штурвалом был шеф-пилот "УЗГА" Алексей Язынин. В итоге полетное задание было выполнено в полном объеме, все системы самолета отработали без отказов и в штатном режиме.

"Летные испытания УТС-800 продолжаются по графику. Выполнена серия полетов с уборкой шасси и закрылков. Самолет "собран", устойчив и хорошо управляем. В последующих полетах по программе поэтапно снимем ограничения, в полном объеме выполним проверки оборудования и систем, подтвердим летно-технические характеристики", - рассказал главный конструктор Дмитрий Тиняков.

Напомним, что недавно УТС-800 был представлен вице-премьеру РФ – главе Минпромторга Денису Мантурову. В январе он инспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях Свердловской области.

Теги: самолет, завод, УТС-800, полет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети