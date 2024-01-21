В Тюменской области избили первоклассника

В Ярковском районе Тюменской области третьеклассники избили ученика первого класса. В соцсетях сообщается, что инцидент произошел рядом со школой, однако охранники никак не отреагировали на происшествие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Мальчик получил травмы. Сообщается, что перед дракой мальчик, якобы, оскорбил более старших ребят.

Региональное управление начало процессуальную проверку.

В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления СК России представить доклад об установленных во время проверки обстоятельствах.