Пермские фигуристы взяли "золото" чемпионата России по прыжкам

Пермские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко победили на чемпионате России по прыжкам. Дуэт получили от судей 28,25 балла в финале, во время которого показал секвенцию из двойного сальхова и двух двойных акселей, тройную подкрутку на четвертый уровень и тройные выбросы — флип и риттбергер.

Второе место среди спортивных дуэтов заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (21,34 балла). Победители Олимпийских игр в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов остановились на стадии полуфинала. Вместе с ними бронзовыми призерами турнира стали так же представители Пермского края Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Награда для победителей соревнований составила 1 млн руб., сообщает Коммерсант-Прикамье.

Завтра на чемпионате пройдут командные соревнования. В результате жеребьевки определилось, что Александр Галлямов будет капитаном "красных", Дмитрий Козловский — "синих". Турнир проходит на льду московской "ЦСКА Арены".