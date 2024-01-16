В Перми школы переводят на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением

В Перми четыре школы переводят на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

На "удаленку" уходит школа №132, начальная школа №3 и №96, а также школа №61.

В школе №132 подрядчик проводит настройку автоматики отопительной системы. По итогам выполненных работ будет проведена проверка и уже после этого будет принято решение о возобновлении образовательного процесса очно. В начальной школе №3 и №96 дети учатся дистанционно из-за работ на коммунальных сетях. По этой же причине, школа №61 перейдет на удаленный формат обучения 17 января. Уже на следующий день учеба продолжится в обычном режиме.

Также работы по решению проблем с отоплением ведутся в школе №7 и детском саду №268 - теперь в группах и спальнях температура соответствует норме.

"Вопрос находится на контроле городского департамента образования и моем лично – будем контролировать и проводить дополнительные проверки в учреждении", - заявил Эдуард Соснин.