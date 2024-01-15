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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Глава Перми сообщил, что взрывных устройств в школе № 136 не обнаружено

В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в приемную школы поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Директор школы принял решение об эвакуации детей и сотрудников. действовали строго по алгоритму: учащихся вывели в близлежащую школу.

Сотрудниками правоохранительных органов проведена проверка, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы не выявлено.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилось видео эвакуации детей из школы. Сообщалось, будто бы в здании был найден "подозрительный пакет". Детей перевели в здание другой школы, затем выдали им верхнюю одежду и отпустили по домам.

Добавим, что накануне вечером в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. По словам мэра, ночью экстренные службы проверили здания. Угроз не было обнаружено. Было принято решение усилить пропускной режим.

Правоохранительные органы проводят проверку по сообщениям. Сообщается, что аналогичные угрозы поступали и в образовательные учреждения других регионов.

Мэр призвал горожан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Теги: взрывные устройства, лжеминирование, школа 136, эвакуация


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Ранее 15.01.2024 15:07 Мск В Перми эвакуировали школу из-за подозрительного пакета

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