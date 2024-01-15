Новосибирская область − лидер среди регионов Сибири по объёмам финансирования и выполнения национальных проектов

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о предварительных итогах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в 2023 году выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область имеет самый большой бюджет на реализацию национальных проектов среди всех сибирских регионов – более 44 миллиардов рублей. «За это мы должны сказать спасибо нашему Президенту Владимиру Путину, который в 2018 году не только инициировал этот очень действенный инструмент развития регионов, но и в течение шести лет увеличивал объёмы финансирования. Новосибирская область максимально полно участвует во всех федеральных программах и национальных проектах. Больше нас в Сибири средств на нацпроекты не направлял никто. Хотел бы настроить всех на то, что в ближайшие годы − 2024 и 2025-й − работы по нацпроектам меньше не будет. С учётом того, что мы за последние годы приобрели уникальный опыт преодоления различных кризисов, ссылаться на какие-то внешние факторы − нехватку людей, рост цен, инфляцию − уже несолидно. Подход к финансированию и реализации различных федеральных программ, в том числе и нацпроектов, в этом году будет более строгим. Принцип такой: кто справляется − получает дополнительное финансирование, кто не справляется − будет его лишён. Главы муниципалитетов хорошо знают − уже в 2023 году мы перераспределяли средства с тех территорий, где не выполняли работы в установленные сроки, на те территории, которые работали с опережением. Мало того, мы не будем возобновлять финансирование программ до тех пор, пока не будут «подтянуты» долги. В этом году будет достойный объём финансирования, работы много, и мы больше не можем себе позволить ссылаться на внешние факторы и затягивать сроки реализации мероприятий», − подчеркнул Губернатор.

Как сообщает пресс-служба губернатора Новосибирской области, регион − лидер Сибирского федерального округа по объёмам финансирования национальных проектов как с точки зрения привлечения федеральных средств, так и по направлению своих региональных средств на реализацию проектов.

Национальный проект «Образование» − 5,9 млрд рублей, построены школы в Баганском районе и по улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска. Завершён первый этап школы по улице Крылова.

Национальный проект «Жильё и городская среда» − без малого 5 млрд рублей, достигнут исторический рекорд по введению более 3 миллионов квадратных метров жилья. По итогам 2023 года 2880 граждан расселено из непригодного для проживания жилищного фонда. Введены в эксплуатацию три объекта системы водоочистки, водозабора, водоснабжения, а также школа по улице Большевистской на 825 мест.

По нацпроекту «Здравоохранение» привлечено более 9 млрд рублей, завершено строительство 27 ФАПов, открыты три новых центра амбулаторной онкологической помощи, завершено строительство поликлиники в Довольном, амбулаторий в сёлах Каменка и Новолуговое.

Нацпроект «Демография» − 4,4 млрд рублей, построен детский сад по улице Гребенщикова, получен акт ввода новой ледовой арены. Завершены строительно-монтажные работы при реконструкция бассейна по улице Воинской.

Проект «Безопасные качественные дороги» − один из самых больших объёмов финансирования, почти 12 млрд рублей. Отремонтировано 120 объектов общей протяженностью 396 километров, а также более 1000 погонных метров мостов и путепроводов. Установлено 60 комплексов фиксации.

Самые капиталоёмкие нацпроекты на 2024 год − «Безопасные качественные дороги» (почти 13 миллиардов рублей), «Здравоохранение» (более 11 млрд) и «Образование» (почти 9 млрд рублей).