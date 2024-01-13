Гейзер хлещет из-под асфальта: в Липецке без отопления остались 50 тыс. человек

Более 50 тыс. человек в 300 жилых домах с самого утра сидят без отопления в Липецке. Всему виной сразу две коммунальные аварии.

Сначала прорыв случился на сетях теплоснабжения ПАО "Квадра" — около здания местной администрации. Огромный фонтан кипятка бил прямо из земли. Через несколько часов на теплосетях в другом районе произошёл ещё один прорыв.

Количество домов, лишённых отопления, продолжает расти, пишет Mash. В городе готовятся открывать пункты временного размещения.

Решается вопрос о введении режима ЧС, на улице -22.

Напомним, в новогодние праздники под отключения массово попали города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. А жители подмосковного города Электросталь и вовсе разожгли костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему.