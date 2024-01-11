Главе СК пожаловались на дом для сирот в Ревде, признанный аварийным через 10 лет после строительства

Жители свердловского города Ревда обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Люди пожаловались на аварийный дом, в котором им приходится проживать.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, речь идет о гражданах, относящиеся к категории детей-сирот. В своем обращении к руководству ведомства уральцы рассказали, что дом, построенный для сирот и инвалидов меньше 10 лет назад, уже признан аварийным, однако должных мер к расселению не принято. Также сообщается, что застройщик присвоил бюджетные средства и сейчас проходит процедуру банкротства, а к уголовной ответственности никто не привлечен.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по доводам обращения. Также председателю Следственного комитета будет доложено о ходе организованной проверки и результатах ранее расследованного уголовного дела.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав детей-инвалидов в уральском городе Полевской.