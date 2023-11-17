17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава СК решил проверить, почему детей-инвалидов на Урале переселяют в ветхое здание

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав детей-инвалидов в уральском городе Полевской.
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Как сообщает информационный центр СК России, внимание Бастрыкина привлекла публикация в социальной сети. В ней утверждается, что в Полевском планируется перевод детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение, которое находится в ветхом состоянии. Сообщается, что там отсутствует доступная среда: в здании разрушаются стены, на окнах установлены решетки, во дворе складируется мусор, а выход со школьного двора ведет прямо на проезжую часть.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову проверить эту информацию. Отдельно глава федерального ведомства затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее Бастрыкин заинтересовался ситуацией с домом в Нижнем Тагиле, жильцы которого больше месяца сидят без воды.

Теги: Бастрыкин, дети, проверка, СК, Полевской


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