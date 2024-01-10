Во Владивостоке прорыв на теплотрассе – без тепла остались более 3 тысяч человек
В Приморье без тепла остался еще один район – на этот раз во Владивостоке. Прокуратура проводит проверку.
Прорыв тепловой сети произошел на улице Калинина в Первомайском районе города.
"Установлено, что около 21 часа произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Без тепла остались более 3 тыс. человек, 18 многоквартирных домов.
Накануне прорыв на теплотрассе случился в Находке – там без тепла остались более 6 тыс. человек. Сейчас во Владивостоке и его окрестностях около 10 градусов ниже нуля.