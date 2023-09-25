25 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" стал соорганизатором XV Уральского форума недвижимости

Компания "Атомстройкомплекс", которая в этом году вошла в шорт-лист "Народной премии e1" в номинации "Работодатель года", выступила соорганизатором юбилейного XV Уральского форума недвижимости.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, форум с 3 по 6 октября на площадке международного выставочного центра EXPO проводит Уральская палата недвижимости. Состоятся мастер-классы и дискуссии экспертов рынка, а спикеры "Атомстройкомплекса" поделятся своим кейсом о том, как ценности позволяют делать корпоративную культуру эффективной.

"На пять вакансий в сфере строительства – всего два резюме. Конкуренция за квалифицированные кадры в нашей отрасли очень высокая. Мало просто привлечь нового сотрудника – куда важнее удержать его и тех сотрудников, что уже работают. В долгосрочной стратегии эффективным инструментом вовлечения персонала оказываются нематериальные ценности – связь с коллективом, признание твоих заслуг, осознание высокой значимости и нужности твоего труда. Та самая заветная защита от выгорания", - отмечает замдиректора по персоналу "Атомстройкомплекса" Лариса Немкина.

В компании работает порядка 5,5 тысяч человек, треть из них обладает стажем в компании 11 и более лет. Фактически сами сотрудники являются эффективными промоутерами HR-бренда компании: каждый второй соискатель приходит по рекомендации сотрудников. На предприятиях холдинга насчитывается порядка 300 трудовых династий, максимальная численность династий – шесть человек. Высокую репутацию HR-бренду "Атомстройкомплекса" обеспечивают не только комфортные условия труда, корпоративная жилищная программа, широкие спектры возможностей для профессионального и личностного роста сотрудников, но и корпоративные ценности, которые объединяют коллектив.

Выступление Ларисы Немкиной состоится 4 октября в рамках HR-сессии Уральского форума недвижимости.

Теги: Атомстройкомплекс, недвижимость, форум


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