19 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Росконгресс": доллар может подорожать до 110 рублей

Курс российской национальной валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 руб. в месяц.

Как следует из доклада "Росконгресса" "Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?", к началу второго квартала 2024 года рубль опустится до 110 руб. за доллар и ниже. При этом введение репатриации валютной выручки в 100% может поднять его даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 руб. за доллар.

В документе говорится, что действующий подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведет к ослаблению рубля. А меры валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки, "это единственная возможность оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям".

Эксперты ссылаются на озвученное на ПМЭФ-2023 заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который назвал комфортным для бюджета курс в 80-90 руб. за доллар. Пока на валютном рынке регулятор не сможет остановить действия спекулянтов, никакие фундаментальные оценки не будут работать. Для корректировки ситуации нужно как изменение механизма бюджетного правила, так и более понятные сигналы от ЦБ, сообщают РИА "Новости".

Напомним, власти в России пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.

Теги: Росконгресс, рубль


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Ранее 16.08.2023 15:46 Мск FT: Российские власти могут снова обязать экспортеров продавать валютную выручку

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