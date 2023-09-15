15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Попавшего под следствие уральского мэра могут выгнать из "Единой России"

Партия "Единая Россия" приостановит членство главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Чиновник попал под следствие.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском региональном отделении "ЕР", в связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы Горноуральского городского округа членство Летникова в партии будет приостановлено. Это случится уже на ближайшем заседании президиума регионального политсовета.

"В случае признания судом его виновности в совершении инкриминируемого преступления, он будет исключен из "Единой России", - заявили в партии.

По данным СМИ, Дмитрий Летников подозревается в крупной растрате с использованием служебного положения. В Следственном комитете РФ по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по ситуации.

Напомним, Летников стал главой округа в декабре 2017 года. В январе нынешнего года он был переизбран на пост местными депутатами.

Теги: мэр, Горноуральск, Единая Россия, партия


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