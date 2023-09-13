13 Сентября 2023
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Фото: instagram.com/surgutpost/

Решил измерить глубину лужи. Появилось видео провалившегося в яму с кипятком школьника из Пыть-Яха

В соцсетях появилась видеозапись инцидента со школьником, угодившим в яму с кипятком, передает корреспондент Накануне.RU.

Как оказалось, ребенок хотел проверить глубину лужи. Мальчик явно не ожидал, что вода окажется горячей. От неожиданности школьник чуть не провалился в лужу целиком.

По информации местного телеканала "Мегаполис", глава Пыть-Яха Александр Морозов встретился с родителями пострадавшего ребенка, извинился перед семьей и пообещал разобраться в причинах этого инцидента, а также уведомить родителей о результатах проверки. Состояние пострадавшего ребенка находится на личном контроле главы города.

В настоящее время порыв устранен. Причины аварии выясняются, идет проверка в отношении должностных лиц, по чьей вине произошла эта ситуация.

Проверку проводит также следственный комитет.

Теги: яма, кипяток, лужа, школьник, ожог


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