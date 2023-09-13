В Пыть-Яхе ребенок провалился в кипяток из-за прорыва труб

В Пыть-Яхе ребенок провалился в кипяток из-за прорвавшихся во дворе труб, сообщает NEFT cо ссылкой на отца мальчика.

По словам мужчины, ребенок шел в школу, но провалился в место прорыва. У восьмилетнего мальчика ожог ноги до тазобедренного сустава. Мальчик находится дома на больничном, каждый день его теперь будут возить на перевязки.

По данным издания, коммунальщики отключили воду ближе к ночи, а ограждение поставили лишь накануне вечером, через несколько часов после происшествия.

"Кто будет нести ответственность?" — обратился к службам в местной группе папа школьника.

Семья ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.