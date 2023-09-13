13 Сентября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале в столкновении трех грузовиков пострадал водитель

На Среднем Урале произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 12 сентября на 320 км трассы "Пермь – Екатеринбург". По предварительным данным, водитель грузового седельного тягача "Вольво" с полуприцепом отвлекся от управления и врезался во впереди стоящий грузовой автомобиль "Исудзу". Последний по инерции отбросило на стоящий перед ним грузовик "Скания" с полуприцепом.

ДТП с грузовиками на трассе Пермь - Екатеринбург(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП пострадал водитель грузовика "Исудзу". Мужчину доставили в центральную городскую больницу Ревды с различными травмами.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они устанавливают причины и последствия этого дорожного инцидента.

Теги: грузовики, ДТП, водитель, ГИБДД


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