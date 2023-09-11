В результате хлопка газа в многоквартирнике в Ревде погиб кот

В Ревде в многоквартирном доме на Либкнехта, 29 прогремел взрыв. Хлопок произошел, когда на месте уже были спасатели, сообщает "Ревдинский рабочий".

Как сообщают в издании, в пожарную часть позвонили из-за запаха гари. Прибыв на место, спасатели не увидели дым, и тут внезапно в квартире на четвертом этаже раздался хлопок.

Предварительно, причиной могло послужить короткое замыкание в микроволновой печи. Из-за него мог отгореть газовый шланг плиты, после чего газ наполнил квартиру, и произошел хлопок.

Известно, что хозяев в квартире не было. К несчастью, от хлопка газа погиб домашний кот.