В темноте и под сеткой. В Киеве начали монтировать трезубец на щит монумента "Родина-мать"

05 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Украина
Фото: Накануне.RU

В темноте и под сеткой. В Киеве начали монтировать трезубец на щит монумента "Родина-мать"

В Киеве начали монтировать трезубец на место герба СССР на щите монумента "Родина-мать". Аллею городов-героев около скульптуры затянули маскировочной сеткой, работы начались с наступлением темного времени суток.

Предполагается, что работы закончат к 24 августа, дню независимости Украины.

В июле министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что по результатам опроса, в котором принимали участие 780 тысяч украинцев, большинство (85%) проголосовали за смену символа на щите. Через неделю генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил о намерении переименовать расположенный в Киеве монумент "Родина – мать" в "Украина – мать".

"Родина-мать" - монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Высота скульптуры "Родина-мать" от пьедестала - 62 метра, а вместе с постаментом 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой — щит размером 13×8 метров с гербом СССР (весом в 13 тонн). Всё сооружение — цельносварное и весит 450 тонн. Каркас начинается на глубине 17,8 метров (от входа в музей). На эту глубину уходит бетонный колодец диаметром 34.5 метра.

Демонтированный герб планируется поместить в музей.

Теги: родина-меть, киев, трезубец


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети