В темноте и под сеткой. В Киеве начали монтировать трезубец на щит монумента "Родина-мать"

В Киеве начали монтировать трезубец на место герба СССР на щите монумента "Родина-мать". Аллею городов-героев около скульптуры затянули маскировочной сеткой, работы начались с наступлением темного времени суток.

Предполагается, что работы закончат к 24 августа, дню независимости Украины.

В июле министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что по результатам опроса, в котором принимали участие 780 тысяч украинцев, большинство (85%) проголосовали за смену символа на щите. Через неделю генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил о намерении переименовать расположенный в Киеве монумент "Родина – мать" в "Украина – мать".

"Родина-мать" - монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Высота скульптуры "Родина-мать" от пьедестала - 62 метра, а вместе с постаментом 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой — щит размером 13×8 метров с гербом СССР (весом в 13 тонн). Всё сооружение — цельносварное и весит 450 тонн. Каркас начинается на глубине 17,8 метров (от входа в музей). На эту глубину уходит бетонный колодец диаметром 34.5 метра.

Демонтированный герб планируется поместить в музей.