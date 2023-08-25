В Ишиме задержаны двое полицейских: их обвиняют в том, что они вывезли в лес и избили человека

В Тюменской области задержали двух силовиков Ишимского МВД Владимира Завьялова и Виктора Суворова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 72.ру.

Их обвиняют в применении насилия: в мае 2022 года, будучи при исполнении, полицейские избили человека, после вывезли его в лес и продолжили издевательство. Оба отправлены под домашний арест до 14 октября. Дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Накануне.RU обратилось за комментарием в следственный комитет, однако в пресс-службе ведомства заявили, что не комментируют эту информацию.