Каменск-Уральский примет чемпионат и первенство России по народной гребле

В Каменске-Уральском пройдут первенство и чемпионат России по народной гребле. Соревнования запланированы на 25 августа и продлятся вплоть до 27 числа, сообщает пресс-служба мэрии города.

Состязания пройдут на лыжно-лодочной базе "Металлист" (ул. Гоголя, 44) на акватории реки Исеть. Впервые главные старты гребцов страны почти полвека назад проводились здесь же, как и прошлогодние соревнования. В этом же году в уральский город приедет около 120 спортсменов, что станет рекордом турнира.

Среди участников спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, а также Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Самарской и Воронежской области. Как отмечают в мэрии, каменцы станут одними из главных претендентов на победу.

Приезд запланирован на 24 августа, открытие соревнования - на 14.30 25 августа. Однако сами заезды стартуют уже с 09.00 и завершатся только в 18.00. Аналогичный график запланирован и на 26 августа, а 27 числа продлятся до 14.00. В 15.00 состоится награждение.