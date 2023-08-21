В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе села Безлюдовка.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, в Подмосковье сегодня утром сбиты два БПЛА. Кроме того, выяснилось, что в школьную программу начальной военной подготовки включили тему беспилотников. Учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.