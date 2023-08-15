В Сургуте сносят гаражи, установленные незаконно

В Сургуте идет снос гаражей в кооперативе "Венеция". Как оказалось, гаражи стояли не только на законно выделенной для них территории, но и за ее пределами.

Начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления администрации города Владимир Садыков рассказал журналистам, что в 2020-21 гг. жители обращались в мэрию по поводу законности размещения гаражей в кооперативе "Венеция", не выходят ли они за его границу. Проверка показала, что граница нарушена. После двухлетних тяжб суд встал на сторону Администрации города, и теперь гаражи сносят.

"Суд обязал демонтировать гаражи, освободить от 70 гаражей участок площадью в 2 тыс. "квадратов". Убирают те гаражи, которые размещены за границами участка", - сказал Владимир Садыков.

Конфликтов с владельцами гаражей не было.

"Собственники согласны с данным решением. В основном, они идут навстречу и исполняют судебное решение в добровольном порядке. Судебные споры начались из-за территориальных разногласий с председателем "Венеции"", - сказал Владимир Садыков.

В 2022 г. демонтировали примерно 80 металлических гаражей со стороны Привокзальной.