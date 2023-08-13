За первое полугодие с карты России словно исчез Мурманск

В первом полугодии население России сократилось за счет "естественной" убыли, то есть превышения смертности над рождаемостью, на 272 тыс. человек. С карты страны словно исчез город размером с Мурманск.

По опубликованным оперативным данным Росстата, в стране родились 616 тыс. младенцев, а умерли 889 тыс. человек. Формально смертность и, как следствие, "естественная" убыль населения сильно уменьшились - смертность на 13%, а убыль - на 29%. Однако такое сравнение некорректное, так как в первом квартале прошлого года еще наблюдалась сверхсмертность. Во втором же квартале смертность снизилась только на 1%, а убыль населения выросла на 3% из-за более низкой рождаемости.

Но и такое снижение смертности является хорошим положительным результатом в условиях старения населения. Это значит, что ожидаемая продолжительность жизни продолжает расти, хотя и очень медленно. По итогам полугодия она достигла около 73,5 лет. Правда, это никак не способно остановить быстрое вымирание страны.

Рождаемость за первое полугодие снизилась на 2%, что, правда, укладывается в рамки сокращения численности женщин детородного возраста. То есть в расчете на одну женщину рождаемость пока прекратила падать дальше и держится на уровне чуть более 1,4 ребенка. Это катастрофически низкий уровень.

Что касается браков, то их за полугодие было заключено 371 тыс. - это незначительно больше (на 0,5%), чем годом ранее. А вот разводов стало еще больше 334 тыс., что на 5% больше прошлогоднего значения. На 100 браков приходится 90 разводов. Хотя во втором полугодии эта пропорция всегда немного улучшается, цифры свидетельствуют о сомнительности всех попыток стимулирования рождаемости при такой вероятности распада семей. Притом что никаких новых мер для поддержки рождаемости и не предпринимается, хотя они были анонсированы на уровне Правительства еще в конце прошлого года после призыва президента. Однако воз и ныне там.

По итогам года можно ожидать "естественной" убыли населения в 500 тыс. человек - минус город размером с Оренбург. Так как она будет ниже прошлогодних значений за счет вышеуказанной причины, это, вероятно, будет расценено как успех, а бездействие властей в области демографии будет продолжено.