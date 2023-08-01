Во Владимирской области открываются ещё два пункта отбора военнослужащих по контракту - в Коврове и Александрове

Во Владимирской области растёт число граждан, желающих служить по контракту в вооружённых силах России. Ежедневно в областной пункт отбора во Владимире на 1-й Пионерской, 92 приходят десятки жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Здесь им оказывают всю необходимую помощь в заключении контракта, проводят медицинское обследование, устанавливают категорию годности к военной службе, содействуют в оформлении необходимого пакета документов и консультируют по механизму получения положенных им выплат.

На текущей неделе в Коврове и Александрове заработают пункты отбора военнослужащих по контракту. Туда смогут обратиться не только жители этих городов и районов, но и любой желающий стать контрактником.

Для определения годности гражданина по здоровью на пункте отбора работают медики. Если отсутствуют медицинские противопоказания, гражданин проходит оформление документов и в течение суток – двух поступает на военную службу по контракту. Его можно заключить на срок от 1 года для рядовых и до 3 – 5 лет – для прапорщиков и офицеров. При этом каждому заключившему контракт с Минобороны России положены две единовременные выплаты: федеральная в 195 тысяч рублей и региональная в 100 тысяч рублей.

«Недавно в указ губернатора внесены изменения – теперь эту выплату могут получить не только местные жители, но и те, кто зарегистрирован в других регионах, но призывается через пункты отбора по контракту Владимирской области. Также военнослужащие по призыву, которые заключили контракт и проходят службу в войсковых частях на территории нашего региона, также эту выплату могут получить. Денежное довольствие достойное: для рядового – от 45 тысяч рублей во время учебной переподготовки и до 350 тысяч – за выполнение специальные боевых задач», – рассказал областной военком Юрий Гусаров.

Среди кандидатов – много людей старшего возраста, и тех, кто уже отслужил в зоне спецоперации, вернулся домой и решил заключить новый контракт, вернуться к сослуживцам, в свои воинские подразделения.

«Более 50 наших бойцов, с которыми я беседовал, как один говорят, что они не могут оставаться в стороне. В обществе есть стойкое понимание – если стране тяжело, нужно идти помогать, воевать, защищать. Каждый уже давно сделал свой выбор, кто решил – они приходят, здесь на пункте отбора всегда много наших земляков», – отметил председатель областного исполкома общественной организации «Боевое братство» Сергей Хорошев.

Напомним, очередная такая отправка прошла 1 августа – еще 34 бойца отправились в учебные подразделения Минобороны для прохождения обучения и отработки военных навыков.

Подать заявку на службу по контракту можно через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (4922) 40-15-88 или в Областном пункте отбора на службу по контракту по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92, в пунктах отбора в Коврове (ул. Фурманова, 33) и Александрове (ул. Свердлова, 37).