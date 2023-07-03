Мэра Мегиона не могут похоронить из-за протестов в Тель-Авиве

Перенесены похороны скончавшегося мэра Мегиона Олега Дейнеки. Виной всему – протесты в Тель-Авиве, в клинике которого лечился покойный.

По данным администрации Мегиона, изначально церемонию прощания, отпевания и похорон запланировали на 5 июля. По предварительной информации, поступившей от семьи Олега Александровича, из-за забастовок в Тель-Авиве, где последние месяцы лечился глава города, авиарейсы в Москву задерживаются.

"Поэтому пока сложно сказать, когда состоится скорбная церемония. О дате и времени будет сообщено сразу же, как только ситуация прояснится", - сообщили в мэрии.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника.