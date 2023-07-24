В Мегионе перенесли празднование Дня города в связи с трауром по бывшему главе

24 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: www.admhmao.ru

В Мегионе перенесли празднование Дня города в связи с трауром по бывшему главе

В Мегионе перенесли празднование Дня города на начало сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Празднование проходит ежегодно, 23 июля. В официальном сообществе администрация публикует поздравления от лидеров общественного мнения, однако специальных мероприятий власти не организовали. На вопросы горожан о проведении праздника в сообществе от имени администрации сообщают, что причиной переноса стал сезон отпусков.

"23 июля 1980 года рабочему поселку Мегион был присвоен статус города. С тех пор мы отмечаем День рождения города в эту дату. А общегородской праздник перенесли на начало сентября, когда жители вернутся из отпусков", - говорится в ответе мэрии.

Однако изданию NEFT была озвучена другая версия - перенос праздника связан с трауром по умершему главе города Олегу Дейнеке.

"В преддверии 40 дней траура по Олегу Александровичу принято решение не проводить подобные мероприятия из уважения. Закончится этот период, и уже как раз будем проводить День города. Совместим его с Днем нефтяника 2 сентября. К тому же, мы делаем так уже не первый раз", сообщает издание.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.

Похороны состоялись 6 июля.

Теги: Олег Дейнека, Мегион, День города, траур


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.07.2023 07:50 Мск В Мегионе похоронили мэра Олега Дейнеку
Ранее 04.07.2023 09:00 Мск Названы дата и время похорон главы Мегиона
Ранее 03.07.2023 15:45 Мск Мэра Мегиона не могут похоронить из-за протестов в Тель-Авиве
Ранее 30.06.2023 07:42 Мск Спикер думы Югры рассказали, каким был скончавшийся глава Мегиона
Ранее 29.06.2023 15:07 Мск В мэрии Мегиона рассказали, каким запомнится умерший мэр города Дейнека
Ранее 29.06.2023 13:08 Мск Умер глава Мегиона Олег Дейнека
Ранее 26.06.2023 16:13 Мск Глава Мегиона Дейнека жив, он лечится, - мэрия
Ранее 29.03.2023 10:30 Мск Мэру Мегиона сделали операцию
Ранее 26.10.2020 19:35 Мск Мегион - лидер городов Югры по уровню удовлетворённости горожан работой мэрии
Ранее 22.10.2020 16:08 Мск Олег Дейнека переизбран главой Мегиона
Ранее 12.10.2016 10:05 Мск Глава Мегиона расскажет, что сделал за год пребывания на посту
Ранее 19.01.2016 16:06 Мск Глава Мегиона обещал решить проблемы горожан
Ранее 23.10.2015 12:50 Мск Олег Дейнека стал главой Мегиона
Ранее 21.10.2015 08:50 Мск Администрация Мегиона не разглашает сведения о конкурентах Дейнеки в борьбе за пост градоначальника
Ранее 24.09.2015 12:33 Мск Депутат думы ХМАО Олег Дейнека перестал быть "соколом Жириновского" и хочет сменить работу
Ранее 05.11.2014 08:34 Мск Михаил Игитов сохранил пост сити-менеджера Мегиона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети