В Мегионе перенесли празднование Дня города в связи с трауром по бывшему главе

В Мегионе перенесли празднование Дня города на начало сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Празднование проходит ежегодно, 23 июля. В официальном сообществе администрация публикует поздравления от лидеров общественного мнения, однако специальных мероприятий власти не организовали. На вопросы горожан о проведении праздника в сообществе от имени администрации сообщают, что причиной переноса стал сезон отпусков.

"23 июля 1980 года рабочему поселку Мегион был присвоен статус города. С тех пор мы отмечаем День рождения города в эту дату. А общегородской праздник перенесли на начало сентября, когда жители вернутся из отпусков", - говорится в ответе мэрии.

Однако изданию NEFT была озвучена другая версия - перенос праздника связан с трауром по умершему главе города Олегу Дейнеке.

"В преддверии 40 дней траура по Олегу Александровичу принято решение не проводить подобные мероприятия из уважения. Закончится этот период, и уже как раз будем проводить День города. Совместим его с Днем нефтяника 2 сентября. К тому же, мы делаем так уже не первый раз", сообщает издание.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.

Похороны состоялись 6 июля.