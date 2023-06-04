Власти Бельгии потребуют объяснений у Киева по поводу использования бельгийского оружия в России

Власти Бельгии потребуют объяснений у Киева по поводу использования бельгийского оружия боевиками, напавшими на Белгородскую область 22 мая, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на газету Le Soir.

"Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями как можно скорее, чтобы запросить разъяснения", – говорится в публикации.

По данным газеты The Washington Post, боевики, атаковавшие Белгородскую область на минувшей неделе, использовали транспорт и оружие, поставленные Киеву странами НАТО, в том числе винтовки FN SCAR бельгийского производства.

"Эти поставки предназначены ВСУ для защиты своей территории и населения… Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку… Таким образом, это оружие не разрешено использовать изолированным группам, планирующим действовать внутри России", – пояснил источник Le Soir.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.

После этого издание Washington Post сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО. В частности, в попытке прорыва использовались четыре бронированные машины, поставленные из США и Польши. Также у боевиков было стрелковое оружие бельгийского и чешского производства и как минимум один шведский гранатомет.

При этом Вашингтон продолжает заявлять, что не давал согласие Киеву на использование поставляемого оружия для атак на территорию России.