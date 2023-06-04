Власти Бельгии потребуют объяснений у Киева по поводу использования бельгийского оружия в России

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Центральный ФО В России За рубежом Украина Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Власти Бельгии потребуют объяснений у Киева по поводу использования бельгийского оружия в России

Власти Бельгии потребуют объяснений у Киева по поводу использования бельгийского оружия боевиками, напавшими на Белгородскую область 22 мая, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на газету Le Soir.

"Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями как можно скорее, чтобы запросить разъяснения", – говорится в публикации.

По данным газеты The Washington Post, боевики, атаковавшие Белгородскую область на минувшей неделе, использовали транспорт и оружие, поставленные Киеву странами НАТО, в том числе винтовки FN SCAR бельгийского производства.

"Эти поставки предназначены ВСУ для защиты своей территории и населения… Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку… Таким образом, это оружие не разрешено использовать изолированным группам, планирующим действовать внутри России", – пояснил источник Le Soir.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.

После этого издание Washington Post сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО. В частности, в попытке прорыва использовались четыре бронированные машины, поставленные из США и Польши. Также у боевиков было стрелковое оружие бельгийского и чешского производства и как минимум один шведский гранатомет.

При этом Вашингтон продолжает заявлять, что не давал согласие Киеву на использование поставляемого оружия для атак на территорию России.

Теги: оружие, нато, Бельгия, Киев, диверсанты, Белгородская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети