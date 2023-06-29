29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ: При ударе по Краматорску уничтожены два генерала и 50 офицеров ВСУ

В результате удара российских войск 27 июня по Краматорску Донецкой народной республики уничтожены два генерала, участвовавшие в штабном совещании, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также уничтожены до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников. Удар был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.

В конце мая Минобороны сообщало, что в районах населенных пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".

Теги: минобороны, краматорск, генералы всу


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