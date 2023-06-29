Александр Авдеев: «Суздаль – это живой город, в котором должно быть комфортно и жителям, и гостям»

27 июня Александр Авдеев провёл заседание Градостроительного совета при Губернаторе Владимирской области. Ключевым вопросом встречи стала подготовка к 1000-летию Суздаля.

«Запрос людей на решение вопросов в сфере благоустройства, на преобразование наших городов и посёлков, на повышение качества городской среды – очень высок. Требуют внимания вопросы развития инженерной инфраструктуры и дорожной сети, строительства жилой и коммерческой недвижимости. Подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля – одна из приоритетных задач Градостроительного совета. Она требует особого, деликатного подхода: Суздаль – это живой город, в котором должно быть комфортно и жителям, и гостям», – подчеркнул Александр Авдеев.

Денис Леонтьев, представитель Фонда инвестиционных строительных проектов, который по поручению Министерства культуры РФ и Министерства финансов РФ реализует проекты подготовки Суздаля, сообщил о совершенствовании инфраструктуры города в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Он включает реконструкцию и реставрацию с приспособлением для современного использования ряда объектов культурного наследия, устройство архитектурно-художественной подсветки на церквях и общественных зданиях, благоустройство пеших маршрутов и очистку прудов с устройством набережных и капремонтом верхней плотины.

Глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров рассказал о выполнении мастер-плана города-музея. Он был разработан три года назад и поэтапно реализуется, благодаря чему древний город меняется на глазах: сохраняя свою самобытность и уникальный дух, становится современным и комфортным для жителей и гостей. Перемены затрагивают все без исключения сферы, решаются застарелые проблемы. В их числе – вопросы реставрации объектов культурного наследия, благоустройства общественных территорий, приведения в порядок фасадов домов центра города, ремонта дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, реконструкции коммунальных сетей, организации парковочных пространств и освещения.