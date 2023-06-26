Глава Мегиона Дейнека жив, он лечится, - мэрия

В администрации Мегиона высказались об активно распространяемой информации о состоянии здоровья главы города Олега Дейнеки и его отставке.

По данным управления общественных связей мэрии, Дейнека продолжает проходить лечение. Он жив. Каких-либо заявлений о сложении им полномочий (отставке) в администрацию города не поступало.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива (Израиль).