При крушении Як-52 погиб чемпион Московской области по высшему пилотажу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Telegram-канал 112 сообщает, что погибший пилот - Евгений Бессмертный - чемпион Московской области по высшему пилотажу. Самолет рухнул во время тренировочного полета, во время которого Бессмертный, готовясь к соревнованиям, отрабатывал фигуры высшего пилотажа.

По данным канала, из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю. При этом, руководство аэродрома Малино говорит, что 900 метров было достаточно для выполнения фигуры.

Пассажиркой самолета была девушка его друга 17-летняя Арина Чубыкина. При крушении самолета парень Арины был на аэродроме и все видел.