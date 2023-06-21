21 Июня 2023
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Фото: Правительство Пермского края

В Перми сдали в эксплуатацию детскую поликлинику-долгострой

В Перми получено разрешение на эксплуатацию здания детской поликлиники-долгостроя на ул. Шишкина, 20а, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Площадь трехэтажного здания составляет более пяти тысяч кв. м.

В лечебно-профилактическом учреждении будут вести прием педиатры и порядка 15 узких специалистов, будет работать кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Основные кабинеты приема педиатрами расположены на втором и третьем этажах. Кроме того, появятся дневные стационары по педиатрическому и ЛОР-профилям. Корпус укомплектован всем необходимым оборудованием и мебелью: установлен цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ, современное ЛОР-оборудование.

Детская поликлиника на ул. Шишкина, 20а в Перми(2023)|Фото: Правительство Пермского края

Вход в поликлинику с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, будет организован через специальный приемно-смотровой бокс. Также отдельный вход с улицы обеспечен в рентген-кабинет и в приемное отделение неотложной помощи.

Напомним, строительство детской поликлиники по ул. Шишкина, 20 на 350 посещений в смену, в Кировском районе краевой столицы началось в 2017 г. за счет краевого бюджета и должно было завершиться к 2018 году. Однако подрядчик "Инжстрой" не выполнил свои обязательства, включен в реестр недобросовестных поставщиков, а договор с ним был расторгнут. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в результате в Прикамье образовался так называемый "социальный долгострой".

Детская поликлиника на ул. Шишкина, 20а в Перми(2023)|Фото: Правительство Пермского края

После обследования, перепроектирования с учетом изменившихся нормативов и требований к детским учреждениям здравоохранения и получения заключения экспертизы строительство социально важного объекта вел новый опытный подрядчик – "СтройПерспектива". Он завершил работы в срок.

С компании "Инжстрой", после расторжения контракта взыскано 28 млн руб. за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объеме.м

Теги: поликлиника, долгострой, Шишкина 20, Инжстрой


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