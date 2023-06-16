Власти РФ спрогнозировали рост зарплат воспитателей детсадов на 30%

В России средняя зарплата педагогических работников учреждений дошкольного образования увеличится более чем на 30%.

Как следует из доклада кабмина Федеральному собранию о реализации государственной политики в сфере образования, это произойдет к 2026 году. Согласно документу, по итогам прошлого года средняя зарплата педагогов составила 43,1 тыс. в месяц. В 2026 году она ожидается на уровне 58,1 тыс. в месяц.

Ранее опрос HeadHunter показал, что в 2023 году более половины работодателей поднимут зарплаты сотрудников. 56% компаний увеличат фонд оплаты труда на 5-15%.