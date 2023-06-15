Выполнять обязанности председателя челябинского ЗСО будут два вице-спикера

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании приняли постановление о возложении выполнения функций председателя ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, выполнение функций председателя ЗСО возложили на заместителей председателя областного парламента Олега Гербера и Павла Киселева. Они будут исполнять обязанности до избрания нового спикера.

Напомним, сегодня депутаты досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. Такое решение принято в связи с переходом Лазарева на другую работу. Губернатор Алексей Текслер предложил ему занять должность своего заместителя.