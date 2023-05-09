ФБР 20 лет гонялось за компьютерным вирусом "из Рязани"

Федеральное бюро расследований заявило об окончании 20-летней борьбы с вредоносным программным обеспечением, которое якобы разработано в российской Рязани. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на релиз Минюста США.

Согласно этой информации, ФБР провело операцию с кодовым названием Medusa для обезвреживания глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением Turla Snake, которое якобы использовалось ФСБ России для шпионажа и кражи данных с устройств из 50 стран мира, в том числе стран НАТО, а также с устройств журналистов. ПО могло красть учетные данные, имена пользователей и пароли.

Погоня за Turla Snake длилась 20 лет, за которые код много раз обновлялся и изменялся силами специалистов из Рязани, как считают в ФБР.