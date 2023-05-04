В Карабаше открыли летний кинотеатр

Оборудование для бесплатных кинопоказов смонтировано на Аллее ветеранов. Первый сеанс посетило около 250 зрителей. Гости увидели на большом экране анимационные фильмы и игровую короткометражку. Кинопоказы под открытым небом планируется проводить по вечерам один раз в неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Во время праздничного открытия был проведён опрос среди жителей по поводу названия кинотеатра. Карабашцы предложили очень много вариантов. Из них выбраны несколько самых оригинальных. В ближайшее время в социальных сетях ДДТ будет объявлено голосование. По наибольшему количеству голосов мы определим название нашего объекта", - рассказала педагог Дома детского творчества Карабаша Алёна Баловнева.

Идею летнего кинотеатра предложили воспитанники Дома детского творчества Артём Дмитрин и Александр Старостин. В 2021 году они представили проект кинотеатра на конкурсе "Измени свой город к лучшему", который ежегодно проводит Русская медная компания (АО «РМК»). Школьники одержали победу среди десяти участников. В течение года были закуплены проектор, колонки, микрофоны для проведения обсуждений после кинопоказов, световое оборудование, и проведён монтаж.

"Такие кинотеатры есть не в каждом городе, а в Карабаше дети поделились своей мечтой, и она сбылась. Жители будут смотреть хорошие, добрые фильмы и проводить время с семьёй. На всё лето здесь появится новая точка притяжения для детей, молодёжи и старшего поколения", - отметила заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Алёна Чернова.

Конкурс "Измени свой город к лучшему" проводится уже седьмой год. Ежегодно школьники представляют идеи, связанные с развитием культуры, спорта, образования, инфраструктуры и благоустройства Карабаша. Проекты победителей воплощаются в жизнь при поддержке предприятия "Карабашмедь" и Русской медной компании.

"Карабаш всегда радует проработанными проектами. Летний кинотеатр – это новое замечательное пространство. Наряду с современным контентом здесь будут показывать знакомые с детства кинокартины. Пересматривая их, мы находим для себя что-то важное и душевное. Желаем карабашцам провести в летнем кинотеатре как можно больше счастливых минут", - сообщила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

За время реализации конкурса "Измени свой город к лучшему" в Карабаше появился Сквер здоровья рядом с детским отделением городской больницы, приобретена интерактивная панель для уличной трансляции социально-значимых видеороликов, благоустроена Стелла Победы, нанесено огромное граффити «Хороший день начинается с улыбки» на стене пятиэтажного дома. На очереди – реализация проекта прошлого года – "Зооскорая": создание оснащённой ветеринарной лечебницы.

По итогам этого года грант получили ученики школы №4. Ребята предложили установить часовенный столб на месте первой церкви в историческом районе города – Сталинке.