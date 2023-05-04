С южноуральского завода взыскали долг по зарплате в 12 млн рублей

С Южноуральского завода радиокерамики судебные приставы взыскали долг по заработной плате в размере почти 12 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

В июне 2021 года предприятие было признано банкротом. Ведется конкурсное производство. У завода долги по налогам, коммунальным платежам и зарплате. В работе судебных приставов был 165 исполнительных производств на взыскание зарплаты на общую сумму 11,9 млн рублей.

В настоящий момент эта сумма поступила на депозитный счет судебных приставов и будут направлены на счета взыскателей.