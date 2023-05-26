Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в Тавдинском ресторане увеличилось

Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в Тавдинском ресторане японской кухни "Хотей" увеличилось до 24 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области.

На данный момент зарегистрировано 24 пострадавших – 23 клиента и один сотрудник. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Лабораторно установлен возбудитель инфекции – сальмонелла (выделена у семи человек, остальные пробы в работе). В работе также остаются пробы пищи, сырья, воды, смывы, материал от персонала.

В ведомстве уточнили, что в заведении были выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное состояние холодильного оборудования, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе, что также является нарушением. нет контроля за температурным режимом в холодильной камере, разделочный инвентарь для приготовления блюд находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, к работе допускается персонал без данных медицинского осмотра.

В настоящий момент работа ресторана приостановлена. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование сотрудников ресторана и проведение заключительной дезинфекции.

Напомним, в марте в Екатеринбурге суд приостановил работу суши-маркета "Фишка 96" на 90 суток. Сообщалось, что четверо клиентов данного суши-маркета на улице Рябинина, 18/2 заболели сальмонеллезом. Трое из них были госпитализированы. На компанию был наложен запрет деятельности, а в адрес ИП выдано предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.