26 Мая 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК приняла участие во всероссийской акции "Ночь музеев"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела мероприятия в корпоративных музеях в рамках всероссийской акции "Ночь музеев". Как сообщает пресс-служба ТМК, к инициативе присоединились музейный комплекс "Северская домна", расположенный на территории Северского трубного завода (СТЗ), а также музей истории Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).

В "Северской домне" для гостей организовали программу под названием "Тайная сила", которая была посвящена 305-летию города Полевского. Ее героями стали исторические личности и персонажи уральских сказов, в частности, последний представитель династии горнозаводчиков Турчаниновых-Соломирских и владельцев Северского завода — Дмитрий Павлович Соломирский. Известному на Урале меценату посвятили инсталляцию, которая воссоздает в залах музея атмосферу конца XIX века. Также для гостей прошли мастер-классы по искусству танца и традиционный русский бал.

Кроме того, в рамках акции гости музейного комплекса посетили выставку-путешествие "Живая русская сказка", на которой представлены подлинники иллюстраций советских художников к известным русским сказкам, а также поэтический марафон "Мне тайная сила дана", концерт музыкальной группы русских народных инструментов, перформансы и кинопоказы.

Программа музея истории ПНТЗ в рамках "Ночи музеев" была посвящена году педагога-наставника и повествовала об истории завода на примере биографий людей, работавших или связанных с предприятием. Ключевым мероприятием стала встреча с потомками первого почетного гражданина Первоуральска Ивана Еловских, который внес большой вклад в становление трубной промышленности и города. Также в музее прошла интерактивная программа о развитии завода и Первоуральска "Здесь города начало", чаепитие в старинных русских традициях, обзорные экскурсии и квесты.

Акция "Ночь музеев" на одном из предприятий ТМК(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, Ночь музеев


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