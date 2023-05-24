США изучают сообщения о том, что американская техника применялась при атаке на Белгородскую область

США изучают сообщения о том, что американская техника применялась при нападении на Белгородскую область. Как передает РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

Там отметили, что Вашингтон ясно дает понять, в том числе непосредственно Украине, что не поддерживают применение Киевом американского оружия для вылазок в Россию.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили больше 70 украинских террористов в ходе контртеррористической операции в Белгородской области. Также сообщалось, что военные захватили несколько американских бронеавтомобилей M1224 MaxxPro. Mash писал, что из ликвидированной вражеской техники известно о следующем арсенале: два американских бронеавтомобиля HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены), один американский грузовой бронеавтомобиль HMMWV M1152A1 (уничтожен), один украинский бронеавтомобиль КРАЗ КОБРА (уничтожен), один польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2 (уничтожен).