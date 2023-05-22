22 Мая 2023
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Политика
Фото: администрация Ирбита

В Ирбите объявлен траур из-за смерти четырех местных бойцов на СВО

В Ирбите объявлен день траура в связи с сообщением о гибели четырех местных жителей в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Накануне город получил известие о смерти Анатолия Антонова, Антона Габдрафитова, Сергея Гаврилова и Дмитрия Перевозникова. Все четверо погибли 16 мая в ходе боевых действий под Артемовском (Бахмутом). За проявленный героизм у по Указу президента Владимира Путина, военные посмертно награждены орденами Мужества.

Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников из Ирбита, погибшие в зоне СВО(2023)|Фото: администрация Ирбита

"Все они были призваны на службу в рамках мобилизации осенью 2022 года. И у каждого в нашем городе остались семьи, родные и друзья. Вместе с ними сегодня мы скорбим об этой утрате. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников Родины", - пишет администрация города.

В связи с этой трагедией, градоначальником Николаем Юдиным 23 мая в Ирбите объявлен днем траура по погибшим землякам. Завтра в ДК им. В.К, Костевича с 12.00 до 14.00 пройдет церемония прощания.

Теги: Ирбит, Бахмут, Артемовск, день траура


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