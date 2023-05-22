22 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Свердловский облсуд оставил бизнесмена Гайсина под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, адвокат Гайсина подавал апелляционную жалобу на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 4 мая. Данным постановлением Малику Гайсину был продлен срок домашнего ареста по 25 мая 2023 года включительно.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы апелляции, Свердловский областной суд оставил решение Верх-Исетского райсуда без изменения. Таким образом, предприниматель еще несколько дней будет находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 ("Злоупотребление полномочиями") и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). В конце апреля суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть" в Каменске-Уральском.

Теги: Гайсин, апелляция, арест, облсуд, дело


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Ранее 22.03.2023 14:05 Мск Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен под домашний арест

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