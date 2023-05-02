02 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Нытве осудили работника предприятия, устроившего стрельбу

В Нытве осужден мужчина, устроивший стрельбу на территории предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Приговором Нытвенского районного суда 40-летний житель Александровска признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия.

В апреле прошлого года полицейским поступил вызов. Сообщалось, что в сторону проходной одного из нытвенских предприятий направляется вооруженный мужчина. Полиция немедленно выехала на вызов. Прибыв на место, стражи правопорядка услышали выстрелы и увидели мужчину с ружьем. Полицейский ППС Григорий Щербак громким возгласом отвлек мужчину, сбил его с ног и обезвредил.

Позднее правоохранители установили, что оружие мужчина нашел в 2021 году, в гараже отчима в Александровске. Он перевез его в Нытву и хранил в кладовке на лестничной площадке, пока однажды по пьяни не решил "наказать охрану предприятия", за то, что те не пропустили его через проходную. Положив оружие в рюкзак, он подошел к зданию, дважды выстрелил вверх и был задержан.

Суд приговорил виновного к одному году шести месяцам ограничения свободы.

Теги: стрельба, ружье, проходная


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