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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: правительство янао

На Ямале вновь размыло трассу Надым - Салехард

На Ямале вновь размыло трассу Надым - Салехард. Несмотря на обещания властей о "круглогодичном" проезде, раз в сезон дорога стабильно прекращает функционировать.

Как сообщили Накануне.RU в окружном дептрансе, на 1113 километре участка дороги Надым - Салехард при прохождении паводка поврежден подход к мосту через ручей.

Из-за повышения температуры произошел резкий подъем воды и размытие подхода к мосту. На место выехали представители департамента, дорожной дирекции и подрядчика. После детального осмотра территории будет принято решение о принимаемых мерах для полного восстановления проезда.

В настоящий момент проезд по дороге Надым - Салехард временно закрыт. Посты ДПС выставлены со стороны Надыма и на развилке Салехард - Аксарка - Надым.

Напомним, 25 апреля 2021 года власти региона приняли решение закрыть дорогу, по которой губернатор обещал "круглогодичный проезд", из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа. Ямальцев возмутило это решение. Проезд по дороге был ограничен до 30 сентября.

Не работала трасса и в феврале текущего года. С 31 января по 1 марта 2023 года проезд на 1057 км участке дороги шел ремонт водопропускной трубы.

Теги: Надым-Салехард, дорога, проезд


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