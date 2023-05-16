Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре доставили в Сургут, остальных - в Пыть-Ях

Двух из пяти пострадавших при взрыве и пожаре на одном из участков газопровода в Белоярском районе доставлены в Сургут, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения региона.

Пострадавших осмотрели в аэропорту Нягани. Была дана оценка тяжести их состояния.

В 17.56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях. Второй вертолет с двумя пострадавшими вылетел в 18.30 в Сургут. Пострадавших сопровождают бригады анестезиологов-реаниматологов Няганской окружной больницы. Лечение пациентов будет продолжено в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха. Специалисты социальной защиты, психологи выехали из Белоярского в поселок Лыхма для работы с родными пострадавших.

По данным МЧС, пожар произошел во время проведения ремонтных работ. В экстренные службы сообщение о произошедшем поступило в 14.37 по местному времени. По состоянию на 15.45, горение на месте происшествия отсутствовало.

Пять человек пострадали, один погиб.