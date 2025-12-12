12 Декабря 2025
Уральский ФО
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Белоярском городском суде идут слушания по делу о гибели работников "Газпром трансгаз Югорск"

В Белоярском городском суде идут слушания по делу о гибели работников "Газпром трансгаз Югорск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

На сегодняшний день зачитано обвинение, исследованы материалы дела, допрошены четверо потерпевших и девять свидетелей. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в газовом коридоре на участке Бобровского ЛПУ МГ магистрального трубопровода "Ямбург — Елец-1" газотранспортной компании "Газпром трансгаз Югорск" при проведении ремонтных работ.

Напомним, 16 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода "Ямбург-Елец" произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. В последствии число погибших возросло до четырех.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проверку также начала прокуратура.

Теги: Взрыв, пострадавшие, газопровод, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2025 14:50 Мск В Югре спустя два года дошло до суда дело о гибели пяти людей из-за аварии на газопроводе
Ранее 30.06.2023 16:27 Мск Вчетверо выросло количество жертв возгорания на газопроводе в Югре
Ранее 17.05.2023 08:12 Мск Состояние пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре остается тяжелым
Ранее 16.05.2023 19:43 Мск Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента на газопроводе в Югре
Ранее 16.05.2023 18:59 Мск Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре доставили в Сургут, остальных - в Пыть-Ях
Ранее 16.05.2023 16:26 Мск Пострадавшим во время пожара на газопроводе в Югре выплатят компенсации
Ранее 16.05.2023 15:29 Мск В МЧС Югры прокомментировали пожар на участке газопровода
Ранее 16.05.2023 15:15 Мск Пострадавших в Югре от взрыва на газопроводе госпитализируют в Нягань санавиацией
Ранее 16.05.2023 14:50 Мск Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы
Ранее 16.05.2023 14:28 Мск В Югре произошел взрыв на газопроводе

