В Белоярском городском суде идут слушания по делу о гибели работников "Газпром трансгаз Югорск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

На сегодняшний день зачитано обвинение, исследованы материалы дела, допрошены четверо потерпевших и девять свидетелей. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в газовом коридоре на участке Бобровского ЛПУ МГ магистрального трубопровода "Ямбург — Елец-1" газотранспортной компании "Газпром трансгаз Югорск" при проведении ремонтных работ.

Напомним, 16 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода "Ямбург-Елец" произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. В последствии число погибших возросло до четырех.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проверку также начала прокуратура.