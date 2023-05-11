Глава Ревды отменила в городском округе режим ЧС

Режим ЧС, действовавший в Ревде с 7 мая, отменен. Соответствующее постановление подписала глава городского округа Татьяна Клепикова.

Напомним, что режим ЧС был введен из-за лесных пожаров в окрестностях Ревды и Дегтярска. Как передает пресс-служба администрации, на сегодняшний день очаги пожара на Козырихе и Ледянке локализованы, продолжается проливка кромки пожара и отдельных очагов.

При этом на территории округа продолжает действовать особый противопожарный режим, из-за чего все ограничения также сохраняются. Среди них запрет на сжигание мусора и сухой травы, разведение огня, в том числе и в мангалах, а также на применение пиротехнических изделий и проведение пожароопасных работ.

Если вы стали свидетелем пожара или обнаружили очаг возгорания, просьба немедленно сообщить информацию на номер: 112.