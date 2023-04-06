Пригожин официально подтвердил работу мобильных пунктов набора в ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что в отряд добровольцев набирают в том числе через мобильные пункты, которые работают по всей стране. Об этом сообщает его пресс-служба, отвечая на запрос издания The Daily Beast.

Ранее мобильные пункты были замечены в Реже, Качканаре, Верхней Туре, Ревде, Алапаевске, Североуральске и Покровском. Пригожин отметил, что таким образом набирают солдат и в мелких деревнях.

"Я думаю, что эти мобильные пункты скоро доберутся и до европейской территории земного шара. А вот куда они отправятся — пускай это останется загадкой для нашего дорого издания The Daily Beast", — добавил глава ЧВК "Вагнер".

Ранее политолог Иван Аркатов отметил, что для привлечения дополнительных сил в ЧВК "Вагнер" для отправки в зону проведения спецоперации, выбранные Пригожиным методы очень хороши.