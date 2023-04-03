Боевики захватили кафедральный собор УПЦ в Хмельницком

В Хмельницком боевики при поддержке массовки и попустительстве полиции захватили кафедральный Свято-Покровский собор УПЦ и провели голосование о "переходе" в раскол.

Как отметили в Хмельницкой епархии УПЦ, предлогом для захвата стала провокация, которую устроил накануне ряженый военный. Он напал на священника прямо во время утренней литургии, заявив о "московских попах" и т.п. Режим же заявил об "избиении военного" в "московском храме". Как он сам признал, никакого отношения к военным он не имеет, но избиение было оперативно снято, что говорит о спланированной провокации. Епархия сообщила, что провокатор Артур Ананев действовал по указанию депутата Хмельницкого областного совета Виктора Бурлика.

Произошедшее может быть сигналом для священноначалия УПЦ, полагает "Правблог". То есть не сдадите Киево-Печерскую лавру - будут громить епархии в западных областях. Впрочем, и без лавры режим продолжит рейдерские захваты храмов и преследование Церкви.