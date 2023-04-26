27 Апреля 2023
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Фото: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

В Сочи екатеринбурженка и ее 16-летний сын упали со скалы

В Сочи 48-летняя жительница Екатеринбурга и ее 16-летний сын упали со скалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Подросток позвонил спасателям и сообщил, что вместе с матерью находится на склоне хребта Ачишхо. Юноша повредил ногу, его мама получила черепно-мозговую травму и была без сознания. Уральские туристы совершали незарегистрированный поход по закрытому на настоящий момент 13 маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.

Спасатели запросили у пострадавших данные геолокации и бортом вертолета Ка-32 МЧС России вылетели к их предполагаемому месту нахождения. Обнаружив их, спасатели с помощью бортовой лебедки спустились к туристам. Молодому человеку иммобилизировали поврежденный голеностопный сустав, наложив на ногу вакуумную шину, 48-летней женщине зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и установили инфузионную систему (капельницу). На борт воздушного судна пострадавших подняли используя спасательную косынку и носилки. После пострадавшие были переданы врачам скорой помощи.

Теги: скала, туристы, спасатели


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